اليوم السابع
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الداخلية تضبط 7 متهمين بحيازة هيروين فى حملات أمنية برشيد

الخميس، 05 أكتوبر 2023 09:17 م
الداخلية تضبط 7 متهمين بحيازة هيروين فى حملات أمنية برشيد هيروين - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تداولت إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" استغاثة من سكان منطقة حى قبلى بمدينة رشيد بالبحيرة من انتشار ترويج المواد المخدرة والأعمال المنافية للآداب بمنطقة المقابر بذات الناحية.
 
وباستهداف المنطقة محل الشكوى بعدة حملات خلال الآونة الأخيرة، أسفرت جهودها عن ضبط (7 متهمين) بحوزتهم ( كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين" – 2 فرد محلى - عدد من الطلقات مُختلفة الأعيرة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات بالمنطقة محل الشكوى لضبط كل ما يخل بالأمن العام.
 
 

مخدرات

الداخلية

حوادث



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