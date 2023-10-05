الخارجية الروسية: كييف تواصل محاولاتها لزعزعة الاستقرار قرب محطة زابوروجيا

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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، الأربعاء، إن الوضع حول محطة زابوروجيا للطاقة النووية معقد، وكييف تواصل محاولاتها لزعزعة استقرار الوضع هناك.

وأشار ريابكوف، إلى أنه لم يتم التفاوض بعد على الإطار الزمني للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "بصراحة، لا استطيع أن أقول إن لدينا جدول أعمال لمثل هذا الاجتماع جاهزا بالكامل، لقد أجرى جروسي اتصالات مع إدارة شركة روساتوم ووفدنا إلى المؤتمر الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي انعقد في فيينا".



وتابع: "سنواصل تبادل التقييمات والمناهج تجاه الوضع الحالي فيما يتعلق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، فالوضع لا يزال معقدا، لأن محاولات كييف لزعزعة استقرار الوضع في محطة الطاقة النووية لن تتوقف".



وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات المسلحة الروسية سجلت وجود قذائف مدفعية أوكرانية أجنبية الصنع غير منفجرة على مقربة مباشرة من محطة الطاقة، وعندما سئل عما إذا كانت هذه المعلومات يتم تقديمها إلى خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية كدليل على القصف الأوكراني لمحطة الطاقة وما إذا كانوا يسجلون ذلك، قال ريابكوف إن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قادرون على جمع المعلومات حول ما يحدث هناك "عبر الإنترنت، بشكل فعال".