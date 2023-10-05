اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 01:44 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

التحقيقات: لصا حقائب السيدات بالمقطم اعتادا الإجرام ونفذا 3 جرائم سابقة

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:30 م
التحقيقات: لصا حقائب السيدات بالمقطم اعتادا الإجرام ونفذا 3 جرائم سابقة محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، أن الشخصين، المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة حقائب المواطنين فى منطقة المقطم، أقرا بارتكاب 3 جرائم سابقة بأسلوب النشل. 
 
وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين يضعان خطة من أجل تنفيذ عمليات السرقة عن طريق تتبع السيدات فى الشوارع بدراجة نارية ويقوما بخطف الحقيبة من يد الضحية والهروب بيها تمهيدا لبيع محتوياتها لدى عمليهما سئ السمعه. 
 
وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة.
 
وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المقطم عقب قيامهما بخطف حقيبة يد خاصة بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بداخلها مبلغ مالى وبعض متعلقاتها الشخصية حال استقلالهما دراجة نارية.
 

سرقة

عقوبة السرقة

المقطم

أخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة