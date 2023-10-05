التحقيقات: لصا حقائب السيدات بالمقطم اعتادا الإجرام ونفذا 3 جرائم سابقة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، أن الشخصين، المتهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة حقائب المواطنين فى منطقة المقطم، أقرا بارتكاب 3 جرائم سابقة بأسلوب النشل.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمين يضعان خطة من أجل تنفيذ عمليات السرقة عن طريق تتبع السيدات فى الشوارع بدراجة نارية ويقوما بخطف الحقيبة من يد الضحية والهروب بيها تمهيدا لبيع محتوياتها لدى عمليهما سئ السمعه.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة المقطم عقب قيامهما بخطف حقيبة يد خاصة بإحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بداخلها مبلغ مالى وبعض متعلقاتها الشخصية حال استقلالهما دراجة نارية.