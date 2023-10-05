الأقصر تنتهى من رصف 23 كيلو مترا طرق وتركيب إنترلوك بأطوال 10 كم

الأقصر – أحمد مرعى

كشف المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، عن تنفيذ المحافظة لمشروعات الطرق الخطة الإستثمارية لديوان عام المحافظة، والتى شملت الانتهاء من تم تنفيذ أعمال رصف بإجمالى أطوال 23 كم بمراكز ومدن المحافظة، كما تم تنفيذ أعمال إنترلوك لشوارع داخل المحافظة بإجمالى أطوال 10 كم (شوارع داخلية وأرصفة).

ويضيف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، إنه تم تنفيذ أعمال إنترلوك بمدينة الأقصر بخطة للحفاظ علي المظهر الجمالي للطرق والشوارع بتركيب بلاط "الانترلوك"، وهو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة، ويتم تركيبه بطريقة التداخل لإضفاء نوع من الشكل الجمالي المزخرف للطرق والشوارع التي يصعب رصفها، وكذلك للمناطق التي تحتوي على مسطحات خضراء وأماكن الترفيه والتريض، كالمتنزهات والحدائق والكورنيش والمناطق والمزارات الأثرية والسياحية، حيث أن مشروع بلاط الانترلوك بلاط إنترلوك في طرق وشوارع وحارات بمدن الأقصر شمل أكثر من 60 كيلو متر بالمدن والقرى، حيث تمت الإستعانة بالانترلوك بدلاً من الرصف في الطرق الضيقة، مما لاقى استحسان من الأهالي والمواطنين بعد تركيبه وإظهار الشوارع بشكل جمالي يسر الناظرين، وتم الإنتهاء من تركيب البلاط في الطرق والشوارع والحارات، وفي القري والنجوع وفي المناطق الترفيهية والممرات وغيرها وبأشكال وألوان متعددة، وجاري استكمال خطة تركيبة في الطرقات والشوارع المستهدفة في إطار خطة تزيين وتحسين ورفع كفاءة الطرق والشوارع الداخلية في المدن والقري والنجوع.

فيما تابع رئيس مدينة الأقصر، أعمال إستبدال اللافتات واللوحات الإعلانية أعلى الجدارية أمام بوابة ميناء الأقصر الجوي بعد رفع كفاءتها، كما وجه بالتنسيق مع مدير الإدارة العامة للحدائق والبساتين بالمحافظة الدكتور ياسر الصاوي للبدء في العمل على زيادة المسطحات الخضراء بكافة الشوارع الرئيسية التي تحتاج رفع كفاءة لإظهار المدينة بالمظهر اللائق.