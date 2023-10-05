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الأردن يدين "هجوما إرهابيا" استهدف قوات الدفاع والأمن في النيجر

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:52 ص
الأردن يدين "هجوما إرهابيا" استهدف قوات الدفاع والأمن في النيجر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدى
كتب أحمد جمعة

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أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأربعاء، هجوما إرهابيا استهدف مفرزة من قوات الدفاع والأمن شمال غرب تاباتول في جمهورية النيجر، وأسفر عن مقتل 29 جنديًا والعديد من الإصابات.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير سفيان القضاة، "إدانة واستنكار المملكة الشديدين لهذا الهجوم الإرهابي"، مشدداً على "موقف المملكة الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية".

وأعرب عن "خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب النيجر الشقيق ولأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

 

 


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