اعترفات لصا الهواتف بالخليفة: بنسرقها بأسلوب النشل

كتب سليم على

أدلى شخصين أمام النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة ، باعترافات تفصيلية تفيد قيامهما بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمول من المواطنين بدائرة قسم الخليفة بأسلوب النشل.

وأضاف المتهمين خلال التحقيقات، أنهما يضعان خطة محكمة لتنفيذ عمليات السرقة، عن طريق تتبع المواطنين المستهدف سرقتهم فى الشوارع حتى يلاحظ قيام الضحية المقرر سرقتها بالتحدث فى الهاتف ، يظل يراقباه حتى يتأكدا من غياب حركة المارة من الطريق الذي يسير فيه ثم يقترب منه ويسرقه بأسلوب النشل ، ثم يبيعاه لدى عميلهما سئ السمعه.

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة.

تعود أحداث الواقعة عندما تم ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة الخليفة ، وبحوزتهما هاتفين محمول، وبمواجهتهما اعترفا بسرقتهما من شخصين بأسلوب "النشل".