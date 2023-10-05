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أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:11 ص
أمطار خفيفة ونشاط للرياح.. الظواهر الجوية المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل حالة الطقس
كتبت – مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 5 أكتوبر 2023 إلى الثلاثاء 10 أكتوبر 2023، وذلك على النحو التالي:
 

الخميس 5 أكتوبر 2023

-طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلاً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
-سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (50% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة بنسبة حدوث (20% تقريبا) إلى مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 
-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
 

الجمعة 6 أكتوبر 2023

-شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.
 
-أمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
 
-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
 

السبت 7 أكتوبر 2023

-نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
 

من الأحد 8 أكتوبر إلى الثلاثاء 10 أكتوبر 2023

-نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.
 

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