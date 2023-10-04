نقيب صيادلة الشرقية: الرئيس السيسي قادر على بناء الجمهورية الجديدة

أعلن الدكتور عصام أبو الفتوح نقيب صيادلة الشرقية ، دعمه لترشيح الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقال إن الرئيس السيسي قادر على بناء الدولة الجديدة، وهو الأفضل للمرحله الحالية والمقبلة، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الماضية حقق طفرة تنموية في جميع المجالات، وأعاد بناء البنية الأساسية للبلاد، إلى غير ذلك من الإنجازات المختلفة.

كانت محافظة الشرقية شهدت تجمع الآلاف من المواطنين، في احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة بمدينة الزقازيق، أعلنوا خلالها تأييدهم الكامل للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسية المقبلة.