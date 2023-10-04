مناظرة 2822 حالة ضمن مبادرة " التشخيص عن بعد " من بينها 200 حالة قلب بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، أن فريق عمل المبادرة الرئاسية " التشخيص عن بعد " قام بمناظرة 2822 حالة خلال سبتمبر الماضى

وأعرب مكين عن خالص شكره وعمق تقديره لفريق عمل المبادرة الرئاسية بقيادة الدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى مشدداً على استمرار الجهود المكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد على النحو الذى يكفل وصول الخدمة إلى المناطق النائية .

فيما كشفت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة أن فريق المناظرة قام خلال الشهر الماضى بمناظرة نحو 192 حالة باطنة , 458 تخصص الجلدية و 205حالات بالقلب والأوعية الدموية فضلاٌ عن 127 حالة حرجة ونحو 264 حالة أطفال إلى جانب99 حالة نساء وتوليد، ولفتت أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية، بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، و تكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية .