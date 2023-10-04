معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية فى الغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية ، برئاسة أحمد حمدى عبدالمتجلى،وكيل وزارة التضامن الاجتماعى جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان لدعم 400 أسرة ضمن الأسر الاولى بالرعاية والأيتام وغير القادرين بقرى كفرالمحروق وقليب ابيار وعزبة الشوربجى وعزبة عزيز عزت بمركز كفر الزيات في محافظة الغربية.

وأكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم المعرض جاء لرفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، وليحيوا حياة كريمة، موضحا أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، موجهه بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن الهدف من تنظيم معارض الملابس الجديدة على الأيتام وغير القادرين تخفيف العبء عن أسرهم، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.