مصر ضمن أفضل 3دول بريادة الأعمال.. و500 مليون دولار استثمارات الشركات الناشئة

كتبت هبة السيد

كشفت بيانات حكومية عن احتضان 400 شركة في مراكز إبداع مصر الرقمية منذ إنشائها، حيث يهدف المشروع إلى دعم الطلاب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، ومساعدتهم للمساهمة بفعالية في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة.

كما كشفت البيانات، مصر ضمن أفضل 3 دول بالمنطقة في ريادة الأعمال والابتكار التكنولوجي، كذلك بلغت الاستثمارات في الشركات الناشئة أكثر من 500 مليون دولار خلال عام 2023.

وأطلقت الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشروع "مراكز إبداع مصر الرقمية" ويتم تنفيذها من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، وتم افتتاح 13 مركز في المحافظات ومستهدف إنشاء 30 مركز على مستوى الجمهورية.

ويعكس استضافة الجامعات الحكومية لمراكز إبداع مصر الرقمية الدور الحيوي الذي تؤديه الجامعات في تشجيع ريادة الأعمال ونشر ثقافة الإبداع بين الشباب.

وتوفر المراكز مساحة للإبداع والتفاعل مع الموجهين والعمل الجماعي وعقد الاجتماعات والفعاليات وورش العمل وتجربة المنتجات وإطلاقها وعدد من الأنشطة الجماعية الأخرى.