محمد صابر عرب: الرئيس أصاب لبُ الحقيقة فى حديثه عن عظمة المصريين

كتب بلال رمضان

قال الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة الأسبق ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصاب لب الحقيقة، وهو يتحدث عن عظمة وقوة المصريين فى مواجهة التحديات، سواء فى قدرتهم على تحقيق معجزة نصر أكتوبر المجيد، أو في حديثه عن مواجهة الإرهاب وبناء الدولة المصرية.

وقال الدكتور محمد صابر عرب، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن حرب أكتوبر محطة كبيرة فى تاريخ الجندية المصرية، فلم يحدث فى تاريخ الحروب الكبيرة أن دولة تلقت ضربة قوية مثل ما حدث لنا، واستعادت قوتها فقط، بل واجتازت الحاجز المائى الخطير وخط بارليف، والمعجزة والعبقرية الآخرى التى تمثلت فى السرية الكبيرة التى هزمت إسرائيل برغم كل ما كان الاحتلال يفعله ويملكه من أدوات قوية.

ورأى الدكتور محمد صابر عرب، أن عظمة انتصار حرب أكتوبر تتمثل أيضا فى التعطش للانتصار سواء من قيادة الجيش المصري أو الضباط أو الجنود أو الشعب، الذى كان بمثابة دعامة قوية من أجل تحقيق النصر، ناهيك عن الخطة العسكرية المذهلة، والتى أشرف عليها الفريق سعد الدين الشاذلى، والذى شغل منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، كل هذا جات بعده الضربة القوية المحققة للانتصار والمتمثلة فى العبور.

كما رأى الدكتور محمد صابر عرب أن الدرس الأساسى فى التاريخ المصري يقول لنا إن مصر حينما تتعرض للخطر، يحدث التوحد للشعب، والقوة وترفع الروح المعنوية، ومن ثم يتحقق الانتصار، وهو درس يعلمنا جيدا قوة المصريين فى تجاوز الأزمات، وأن علينا جميعا أن نتحلى بروح أكتوبر في كافة مناحي الحياة لنحقق ما نريد.

وأوضح وزير الثقافة الأسبق أنه فى الحرب يكون العدو أمامك واضحا، وهذا ما حدث فى حرب أكتوبر، لكن حينما خرجت الجماعات الإرهابية علي الشعب المصرى من كل مكان، كان الوضع مربكا، ولكن ما فعلته الدولة المصرية، فى حربها ضد الإرهاب، وبالتوازى مع ذلك، سارت فى خط التنمية والتطوير، هو أمر يؤكد لنا عظمة ما حدث خلال السنوات الماضية، ويؤكد لنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصاب لب الحقيقة حينما تحدث عن قوة المصريين وأنهم فى طريقهم إلى التخلص من الإرهاب نهائيا.