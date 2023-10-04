محافظ المنيا: تجهيز وصيانة 32 مخرا للسيول استعدادا لموسم الشتاء

المنيا-حسن عبد الغفار

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن تجهيز وصيانة 32 مخرا للسيول طبيعى وصناعي، مع رفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية أزمات طقسية أو سيول، والتى من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء القادم بما يضمه من أحداث عارضة، وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لفصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية والمديريات المعنية، بالمتابعة المستمرة للأماكن التى يتوقع حدوث أى ظروف مفاجئة بها من أمطار وسيول، مع الاستعداد حال وقوع أحداث طارئة من تجهيزات خاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، و تكثيف المرور على جميع مخرات السيول والمجارى المائية بنطاق المحافظة للوقوف على الحالة الفنية لها وازالة التعديات عليها والتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول.

كما وجه المحافظ مديرية الموارد المائية والرى بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول وتطهير مجراها وإزالة أى عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي، مع إيجاد البديل للغير صالحة وتأهيل بعض الأجزاء التى تحتاج إلى ترميم وصيانة فى بعض جوانب المخرات، إلى جانب التنسيق مع مديرية الطرق لتدبيش جوانب الطرق تجنباً لحدوث أى انهيارات بها، وذلك من خلال استخدام جميع إمكانيات المحافظة من معدات ثقيلة وسيارات ومعدات الإنقاذ البرى.

وأكد المحافظ على استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة لتلقى اى بلاغات لسرعة اتخاذ القرار المناسب، مكلفاً مسئولى إدارة الأزمات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة، والمرور الميدانى على المخرات وإعداد تقارير بذلك بالتنسيق مع القطاعات المختلفة.