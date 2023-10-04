كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم بمنطقة العياط وانقطاع الخدمة بعدة قرى

كتبت - مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم بطريق 53 المريوطية بالقرب من مدخل قرية بمها مركز العياط.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشار بدوي، أنه جارٍ حالياً الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر، موضحاً أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي قرى "بمها، اللشت، السعودية، أبو العباس، الناصرية، كفر طرخان، القطوري، كفر جرزا، الرقة، جرزا".