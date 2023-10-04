قاتلة طفل صديقتها فى المنيرة الغربية: ضربته بالسلك لبكائه وماقصدتش أموته

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت المتهمة بقتل طفل في المنيرة الغربية، بتفاصيل ارتكابها الجريمة، وذكرت أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، أن الطفل ليس ابنها، وأنه ابن صديقتها، وتتولى تربيته والاعتناء به، إلا أنها كانت تشعر بالغضب بسبب بكاءه المستمر، وتعتدى عليه بالضرب.

أضافت أن المجني عليه كان يبكي بشدة، مما دفعها للاعتداء عليه بالضرب بسلك كهرباء، حتى فقد وعيه، وحاولت إنقاذه بنقله إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أخبروها أنه فارق الحياة، نتيجة الإصابات التي لحقت به.

وأكدت المتهمة خلال اعترافاتها أنها لم تقصد قتله، بل كانت تهدف لتأديبه، بسبب بكاءه المستمر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، لتقرر النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بنقل طفل إلى المستشفى به آثار تعذيب، وفارق الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

بإجراء التحريات تبين أن الطفل يبلغ من العمر عامين، وأن كوافيرة مقيمة بالمنيرة الغربية، وراء ارتكاب الجريمة، وبضبطها اعترفت أمام المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث المنيرة الغربية، أن المجني عليه ابن صديقتها، وأنها تتولى تربيته، واعتادت الاعتداء عليه بالضرب، بسبب بكائه المستمر، وفارق الحياة نتيجة اعتداءها عليه بالضرب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.