اليوم السابع
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فرنسا: سيكون هناك رد قوى على أى محاولة لانتهاك سلامة أراضى أرمينيا

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 07:00 ص
فرنسا: سيكون هناك رد قوى على أى محاولة لانتهاك سلامة أراضى أرمينيا وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا
وكالات

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أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أنه سيكون هناك "رد قوى" على أى محاولات لانتهاك سلامة أراضي أرمينيا.

وقالت كولونا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الأرمنى أرارات ميرزويان فى يريفان، الثلاثاء: "أود أن يوجه الاتحاد الأوروبى وكافة الدول الاعضاء فيه ابتداء من هذه اللحظة، مثل ما نقوم به نحن، إشارة واضحة لجميع من قد يحاولون انتهاك سلامة أراضي أرمينيا".

وأضافت: "أي أعمال من هذا القبيل سيعقبها رد قوي".

وأشارت إلى أنها تعول على دعم الشركاء في هذه المسألة، وخصوصا الولايات المتحدة.

وذكرت الوزيرة الفرنسية أنها طلبت من المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، توسيع بعثة المراقبين الأوروبية في أرمينيا.

وأكدت كولونا كذلك موافقة فرنسا على توقيع اتفاق مع أرمينيا، سيسمح بتوريد معدات عسكرية ليريفان.

وكانت الخارجية الفرنسية قد أعلنت عشية زيارة كولونا ليريفان، أن الوزيرة "ستكرر وقوف فرنسا الى جانب أرمينيا" و"دعم فرنسا لسيادة أرمينيا ووحدة أراضيها".


كاترين كولونا

فرنسا

أرارات ميرزويان

اذربيجان

ارمينيا

اوروبا



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