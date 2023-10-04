ضبط 355 ألف عبوة صلصة غير صالحة بمخزن بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع مديرية التموين، بإشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وعادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، من ضبط مخزن غير مرخص وغير معلن عنه للجهات الرقابية بداخله كميات كبيرة من صلصة الطماطم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتبين للحملة التموينية، أنه يتم إعادة تعبئة صلصة الطماطم في عبوات جديدة وبيعها من جديد، وكذلك حيازة كميات كبيرة من صلصة الطماطم المتنوعة مجهولة المصدر، ومدون عليها بيانات غير صحيحة، وعدم وجود فواتير معتمدة لجميع المضبوطات بالمخالفة للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، وتم ضبط 355 ألف عبوة صلصة غير صالحة.

وتم التحفظ علي المضبوطات، وعددها 247 ألف عبوة × 50 جم من نوع العصفور مجهولة المصدر وبدون فواتير معتمدة، و96 ألف عبوة صلصة من نوع ستان مجهولة المصدر وبدون فواتير معتمدة، و12 ألف عبوة صلصة غير صالحة للاستهلاك الآدمي.