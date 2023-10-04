اليوم السابع
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ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:34 م
ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مخزن بالقاهرة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة الطحينة - كائن بدائرة قسم شرطة المرج) لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية مستخدماً مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غاشاً بذلك  جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعُثر بداخل المخزن على (2,150 طن طحينة منتج نهائى - طن سمسم "جميعها مجهولة المصدر" - أدوات تصنيع - كمية من العبوات الفارغة)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اغذيه مغشوشه

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