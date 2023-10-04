ضبط مخدرات بـ6 ملايين جنيه وجرينوف ومتعدد بأبو صوير والقنطرة غرب

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الداخلية من ضبط كميات من المواد المخدرة بحوزة عدد من العناصر الإجرامية بالإسماعيلية بقصد الإتجار والترويج، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة أبوصوير – القنطرة غرب مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى .. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة أبوصوير، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – 2 سلاح جرينوف – 25 وصلة شريط متعدد للرشاش – عدد طلقات لذات العيار، وضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب ، وبحوزتهما (20 كيلو جرام لمخدر الهيدرو، وضبط عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وبحوزتهما 6 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أقروا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (6,020,000 مليون جنيه تقريباً.