اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

ضبط سيدتين بالإسكندرية لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:03 م
ضبط سيدتين بالإسكندرية لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام تزوير - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط سيدتين بالإسكندرية لقيامهما بتزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.
 
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (سيدتين "لإحداهما معلومات جنائية" - مقيمتين بالإسكندرية) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها نظير مبالغ مالية. 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (عدد كبير من المستندات "خالية البيانات معدة للتزوير" منسوب لجهات مختلفة - جهاز حاسب آلى بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى – مبلغ مالى عملات محلية وأجنبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى) وبمواجهتهما أقرتا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

 


ضبط سيدتان

الإسكندرية

تزوير المحررات الرسمية

تقليد الأختام الحكومية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة