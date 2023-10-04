"سيناء أمانة فى أعناقنا".. الرئيس السيسى: المصريون عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمل.. إنفوجراف

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التهنئة بالذكرى الـ50 لانتصار 6 أكتوبر 1973 عيد القوات المسلحة، موضحا أنه يوم حولت فيه مصر الجرح وآلامه إلى طاقة عمل عظيمة عبرت بها الحاجز الذى كان منيعا بين الهزيمة والنصر وبين الانكسار والكبرياء وأزاحت بعقول وسواعد أبنائها جميع أسوار الحصار واليأس لتنطلق حاملة مشاعل الأمل والنور للشعب المصرى والأمة العربية.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز رسائل الرئيس السيسى

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى بخالص التهنئة للشعب المصرى بالذكرى الـ50 لانتصار 6 أكتوبر 1973

6 أكتوبر يوم حولت فيه مصر الجرح والألم إلى طاقة عمل عظيمة

جيل أكتوبر أثبت أن لمصر فى كل عصر رجالا قادرين على صون الوطن

أزاحت مصر بعقول وسواعد أبنائها جميع أسوار الحصار واليأس لتنطلق حاملة مشاعل الأمل والنور للشعب المصرى والأمة العربية

إن فى هذا النصر الفريد ما يستجوب الوقوف أمامه لسنوات بل لعقود للتعلم والتدبر لقيم عندما حضرت حضر النجاح والتفوق

سيناء أمانة فى أعناقنا استعدناها بثمن مرتفع وقدمنا من أجلها تضحيات جليلة

بات علينا واجب تعميرها وتنميتها وهو ما بدأنا فيه بالفعل بحجم أعمال لم تشهده من قبل

تم إنفاق مئات المليارات من الجنيهات وهو إنفاق مهما زاد لا يعوضنا قطرة دم من دماء أبنائنا التى سالت سواء لاستردادها من الاحتلال

أو تطهيرها من الإرهاب وهى الحرب الأخيرة التى امتدت أكثر من 10 سنوات كاملة

وسيأتى اليوم الذى نقص فيه بالكامل روايتها ليعرف الجميع أن المصريين عازمون على الاحتفاظ بكل ذرة رمال فى بلادهم وتنمية مواردها وتطويرها

والانطلاق بمصر من خلال بناء مقومات القوة الشاملة اقتصاديًا وتكنولوجيًا وتنمويًا

تحية من القلب للزعيم القائد محمد أنور السادات البطل الذى استشهد فى نصب السلام بعد أن كلل جبينه بشرف الحرب من أجل الوطن

تحية لشهداء مصر الأبرار فى حرب أكتوبر الذين ارتوت أرض الوطن العزيز بدمائهم

تحية احترام وتقدير من شعب مصر العظيم لقواته المسلحة الوفية لدورها الوطنى المقدر فى الحرب والسلم