اليوم السابع
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سيدة تطلب حبس زوجها: "سرق نفقة أولاده وحرمهم من حقوقهم رغم يسر حالته المادية"

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:30 م
سيدة تطلب حبس زوجها: "سرق نفقة أولاده وحرمهم من حقوقهم رغم يسر حالته المادية" محكمة الأسرة -أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

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"سرق حقوقي الشرعية، وامتنع عن سداد نفقة أولاده طوال 9 شهور، ورفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل التي نشبت بيننا، ومكث طوال شهور يرفض السماح لنا بالدخول للمنزل، واستولي علي المتعلقات الشخصية الخاصة بنا".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بإمبابة، اتهمت زوجها بالتخلف عن تمكينها من نفقتها الشهرية ونفقة الصغار وهجرها وتعنت في سداد حقوقها.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:"عنفني ودمر حياتي، وواصل تهديده لي، واستولي علي مبالغ مالية تقدر 260 ألف جنيه مبلغ أدخرته برفقته من عملي، وعقد خطبته مؤخراً وتخلي عن تحمل مسئولية أولاده، وأنهال علي بالضرب وأصبت بعدة جروح خطيرة علي يديه".


محكمه الاسره

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