سفارة ألمانيا بالقاهرة: بحث تطورات محور الطاقة مع مصر وشركاء أوروبيين غدًا

كتبت: هناء أبو العز

يعقد ممثلون رفيعو المستوى من ألمانيا ومصر والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية، غدا الخميس، اجتماعا عبر الفيديوكونفرانس، لبحث الوضع الراهن لمحور الطاقة في البرنامج المصري الخاص بالربط بين المياه والغذاء والطاقة "نوفي".

وذكرت السفارة الألمانية بالقاهرة في بيان، اليوم الأربعاء، أن كلا من الاتحاد الأوروبي ومصر والشركاء الآخرين سيبحثون خلال الاجتماع البناء على ذلك، وتخطيط وتصميم المزيد من الخطوات الملموسة على طريق مصر نحو مستقبل أخضر مستدام.

وأشار البيان إلى أن ألمانيا أحد أهم الشركاء في برنامج "نواف"، حيث خصصت ما يزيد عن 260 مليون دولار في مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27) في شرم الشيخ العام الماضي لدعم تنفيذ المساهمات المصرية بشأن تحول الطاقة، بالإضافة إلى دعم منصة "نوفي".

وأوضح أن بنك التنمية الألماني، بالإنابة عن الوزارة الألمانية للتنمية والتعاون الدولي، مع الوزارات المصرية للتعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري قاموا بالتوقيع في يونيو الماضي على اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو، وبدلا من السداد سيتم الآن استخدام الأموال في مشاريع مختلفة بمجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والاتصال، مما يعود بالنفع على الاقتصاد والسكان في مصر.

على صعيد آخر، قال السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان، إن ألمانيا تقف بجوار مصر لدعمها في أوقات الأزمات للتغلب على الصعوبات القائمة، مشيرًا إلى أن مصر تعاني من أزمات اندلعت في الجوار، وفي نفس الوقت تصارع التبعات الناجمة عن وضع مالي واقتصادي قاتم.

وأكد فرانك في كلمته باحتفالية يوم الوحدة الألماني على أن ألمانيا شريكًا أساسيا في تحديث مصر، من خلال استثماراتنا الصخمة وتجارتنا الكبيرة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والتعليم والبنية التحتية والطاقة.

ورحب السفير بتنفيذ الإصلاحات الطموحة لتنشيط الاقتصاد وإعطاء حيز أكبر وأمان قانوني لمستثمري القطاع الخاص، مشيرًا إلى إن قطاع الأعمال والمجتمع المدني يتطلعان إلى مواصلة تنفيذ معايير سيادة القانون.

وقال السفير إن تعاوننا التنموي الثنائي يصل إلى ٨, ١ يورو ، ويعد بذلك واحدا من أكبر المحافظ التنموية الألمانية عالميا، وتعتبر حماية المناخ من خلال التحول في مجال انتاج الطاقة ركيزة أساسية لتعاوننا، مشيرًا إلى أن المستقبل يكمن في الطاقة المتجددة من الرياح والطاقة الكهروضوئية، وربما في الهيدروجين الأخضر. ولتحقيق هذا الهدف فإن ألمانيا وحدها تساهم بأكثر من ٢٥٠ مليون يورو لمحور الطاقة في برنامج "نُوَفـي NWFE" بمصر (محور المياه والغذاء والطاقة).

من جانبه قال سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان، إنه ومنذ ثلاثة وثلاثين عاما توحدت ألمانيا سلميا، وسقط سور برلين والستار الحديدي وكنا جميعاً نأمل في مستقبل أفضل في أوروبا موحدة وفي عالم أقل صراعات مسلحة ومظالم اجتماعية وحروب، أما اليوم، وبعد مرور ثلاثة وثلاثين عاما، لم يصبح العالم مكاناً أفضل، حيث أصبح النظام الدولي تحت الحصار ومهدد أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف فرانك في كلمته باحتفالية يوم الوحدة الألماني: لقد انتهك الغزو الروسي لأوكرانيا بشكل عدواني النظام الدولي السلمي، ولهذا السبب تدعم ألمانيا بكل إخلاص الشعب الأوكراني في حقه في الدفاع عن النفس والنضال من أجل تقرير المصير والاستقلال.

وأكد السفير الألماني،على أنه وبالرغم من ذلك فإنه لا ينبغي لهذه الحرب أن تقسم العالم، وإنه من قبيل التبسيط المخل والمضلل الاعتقاد بأنه "من ليس معنا فهو ضدنا"، بل على العكس من ذلك إذ يتعين تكاتف كافة الدول المسالمة لتقف صفاً واحداً للدفاع عن مبادئ النظام الدولي استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة. وهذا الهدف المشترك يوحدنا مع أصدقائنا في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف السفير: نحن الأوروبيين لا نستطيع ولا نركز فقط على الحرب في أوروبا، بل إننا نتحمل مسؤولية أبعد من ذلك بكثير، بل علينا أن نستمع بنفس القدر إلى اهتمامات وتطلعات شركائنا في جنوب الكرة الأرضية، لا يمكننا ولن نغض الطرف عن الحرب في السودان والصراع المستمر في ليبيا وأعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين الناجمة عن تلاشي آفاق حل الدولتين.

وأكد السفير أن ألمانيا، وباعتبارها شريكا قويا في الاتحاد الأوروبي وعضوا مسؤولا في الأمم المتحدة، فقد ساهمت بشكل كبير في الأمن الغذائي العالمي، وبالتحديد في مصر حيث ساهمت بأكثر من مائة مليون يورو من خلال برنامج الغذاء العالمي، وبالمثل، فإننا ندعم الجهود الرامية إلى تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن الحرب في السودان بمبلغ ٢٠٠ مليون يورو للمنطقة، كما استقبلت مصر ما يقرب من ٣٥٠ ألف لاجئ من السودان، ومن ثم فإنها تستحق تقديرنا ودعمنا القوي.

وتحدث السفير عن تعاون ألمانيا مع فرنسا ، في إطلاق مبادرة مشتركة بعنوان "متحدون من أجل السلام في السودان" بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالمثل فقد شارك وزيرا الخارجية في "مبادرة يوم السلام" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي والمملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية ومصر والأردن، وذلك لمنح السلام العادل في الشرق الأوسط فرصة أخرى.