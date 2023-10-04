وذكرت قناة (فرنسا 24) الإخبارية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن رئيس الوزراء التايلاندى وقف "دقيقة صمت" في المركز التجارى "سيام باراجون" حدادا على أرواح الضحيتين، وذلك قبل أن يقدم تعازي الحكومة لأسرتى الضحيتين إحداهما صينية والأخرى من ميانمار.

وقال رئيس الوزراء التايلاندي: "أنا واثق من أن مسئولي سيام باراجون والمسئولين الحكوميين بذلوا قصارى جهدهم لتقليل حجم الخسائر والأضرار".

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 14 عاما على بعد أمتار قليلة من مركز "سيام باراجون".. ويقول المحققون إن الصبي يعاني من مرض عقلي ولم يتناول علاجه اللازم.. وأفاد بأنه سمع أصواتا تأمره بإطلاق النار على الأشخاص.