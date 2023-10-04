اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 02:43 م
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رئيس سلطة الطيران يستقبل نظيره الليبى لبحث التعاون المشترك بين الجانبين

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 02:11 م
رئيس سلطة الطيران يستقبل نظيره الليبى لبحث التعاون المشترك بين الجانبين خلال الاجتماع
كتبت رحاب نبيل

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استقبل الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، اليوم الأربعاء نظيره الليبي الدكتور محمد شليبك رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي بمقر سلطة الطيران المدني المصري، وذلك في إطار توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني بأهمية عقد اللقاءات والاجتماعات الثنائية التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك مع جميع دول العالم فى مختلف أنشطة الطيران المدني، وتوسيع دائرة التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع الدول العربية الشقيقة ومن بينها دولة ليبيا مما يعزز التكامل الإقليمى والدولى في مجال النقل الجوى.
 
وبحث الجانبان عدد من القضايا المتعلقة بمحاور التطور والنمو المتلاحق الذي تشهده صناعة النقل الجوي علي المستوي الإقليمي، وكذلك استعراض سبل تحسين أداء المجال الجوي بين البلدين، كما تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها مجال أمن وسلامة الطيران والتدريب، بالإضافة إلى استعراض أحدث الوسائل التقنية وأساليب الابتكار الداعمة واللازمة لتطوير الخدمات الجوية إقليميًا ودوليًا. 
 
ومن جانبه أعرب رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي والوفد المرافق له عن سعادتهم بهذه الزيارة مثمناً الجهود الكبيرة والملموسة لقطاع الطيران المدني المصرى، ودوره المحوري في النهوض بمنظومة الطيران المدني بدولة ليبيا الشقيقة لما لمسوه من إمكانات عالية في مختلف مواقع العمل وبرامج تدريبية عملية وتعليمية متطورة، متطلعين إلى المزيد من آفاق التعاون والعمل المشترك من أجل تنمية العلاقات مع الجانب المصري وتحقيق سبل الاستفادة من الكفاءة والخبرة المصرية في مجال الطيران المدني بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين.

رئيس سلطة الطيران المدني

رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي

وزير الطيران

مجال النقل الجوي

ليبيا



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