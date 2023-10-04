تفاصيل حصول كلية هندسة المنصورة على تمويل لـ4 مشروعات فى تميز الطاقة

تسعى الدولة المصرية فى ظل تصاعد وتيرة التحديات المناخية، وتهديدها للوضع البيئى العالمى، وتأثيرها على جدوى خطط التنمية فى المجتمعات، وضعت الدولة المصرية خارطة طريق تمضى من خلالها فى مسارات متوازية للتعامل مع تلك التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها أحد الملاذات الآمنة لتقويض مسببات التغير المناخى وتخفيف العبء الاقتصادى المترتب على استخدامات مصادر الطاقة التقيلدية.

ولم تنفصل جامعة المنصورة عن تلك المشروعات الهامة والضرورية، وتسعى فى تقديم أحدث الابتكارات وهو ما ادى إلى حصول فرق العمل بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، فى مشروع تميز الطاقة المشترك بين جامعات أريزونا والمنصورة وعين شمس وأسوان، الممول من USAID على دعم لخمسة مشروعات، ومن بينهم مشروع بالاشتراك مع جامعة عين شمس.

ويقول الدكتور محمد عبد العظيم عميد كلية هندسة المنصورة، إن المشروع الأول يتكون من "نظام مستقل ومدمج للإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه العذبة فى المناطق النائية" للباحث الدكتور محمد رجب بقسم هندسة القوى الميكانيكية بهندسة المنصورة، بقيمة تمويل 160000 دولار.

ويهدف المشروع إلى تطوير جهاز متكامل يتكون من الخلايا الكهروضوئية منخفضة التركيز، مدمجة بنظام تحلية حرارى لتوفير الكهرباء والمياه العذبة للمناطق المعزولة.

ويكون أحد الابتكارات الرئيسية المهمة هو استبدال الجزء الخلفى من الألواح الكهروضوئية منخفضة التركيز بقناة تغذية عالية التوصيل الحرارى، مما سيؤدى إلى استبدالنا لهذه الطبقة تؤدى إلى إنشاء وحدة جديدة، وسيؤدى الاتصال الحرارى المباشر إلى تمكين الحرارة الزائدة المتولدة فى LCPV لتسخين المياه المغذية لعملية التحلية الحرارية لإنتاج مياه صالحة للشرب.

ويتناول المشروع الثانى تحسين كفاءة الخلايا الفوتوفولتية عن طريق تبريد الألواح الشمسية باستخدام هيدروجين ماص للمياه من الغلاف الجوى للباحث الدكتور محمد سامح قسم هندسة القوى الميكانيكية بهندسة المنصورة، بتمويل قدرة 102000 دولار.

النظام المقترح يستخدم هيدروجيل فعال مطور حديثًا لامتصاص بخار الماء من درجة الحرارة المحيطة أثناء الليل. وبعد ذلك استخدام الماء الممتص لتبديد الحرارة الزائدة من اللوحة الشمسية الخلفية مما يؤدى إلى تبخر المياه المخزنة خلال اليوم. حيث يصنع الهيدروجيل ودراسة خواصه بعد ذلك.

سيتم تطوير نموذج رقمى والتحقق من صحته لمحاكاة العملية برمتها. سيُستخدم النموذج بعد ذلك فى دراسة بارامترية لتحديد أفضل ظروف التشغيل والتصميم للنظام. بعد ذلك، سيتم إنشاء منصة اختبار بمساعدة الشريك الصناعى بناءً على النتائج العددية سيتم استخدام جهاز الاختبار للتحقق من أداء النظام فى ظل ظروف تشغيل واقعية.

ويتناول المشروع الثالث: نظام ضوئى جديد لضخ المياه يعتمد على محركات المعاوقة المغناطيسية المتغيرة والمكثفات الفائقة للباحث الدكتور محمد رزق – قسم الهندسة الكهربية – هندسة المنصورة بقيمة التمويل: 54800 دولار.

يهدف هذا الاقتراح إلى تطوير نظام ضخ مياه يتسم بالكفاءة والفعالية من حيث التكلفة للمساعدة فى التغلب على مشاكل نقص المياه فى مصر. الأهداف الرئيسية لهذا المشروع هي: تطوير نظام ضخ مياه فعال من حيث التكلفة، تخفيف العبء الاقتصادى على المزارعين وتخفيف العبء على شبكة الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية المتجددة، وخفض التكلفة السنوية لاستهلاك الكهرباء لقطاعات المجتمع المصرى. تقليل الاعتماد على الأنهار كمصدر رئيسى للمياه عن طريق استخدام الموارد المائية المتاحة مثل المياه الجوفية أو مياه البحر بعد التحلية. المساعدة فى زيادة مساحة الزراعة فى مصر عن طريق زراعة الصحراء باستخدام المياه الجوفية. تقليل البصمة الكربونية لمصر، دعم خارطة طريق الطاقة فى مصر 2035، تحسين الاقتصاد المصرى.

ويتضمن المشروع الرابع كيفية تطوير موائع نانوية لتحسن كفاءة الثلاجات المنزلية باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى للباحث الدكتور محمد محمود عوض – قسم هندسة القوى الميكانيكية– هندسة المنصورة، بقيمة تمويل: 51200 دولار.

يهدف هذا المشروع إلى تقليل استهلاك الطاقة من الثلاجات المنزلية بنسب تتراوح من 20٪ إلى 25٪، حيث سيتناول المشروع استخدام زيوت التشحيم النانوية / الهجينة لتحسين أداء الثلاجات المنزلية باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعى مما سيؤدى إلى تقليل الاستهلاك السنوى للطاقة فى مصر بمقدار 300 مليون كيلوواط ساعة كل عام. بمساعدة تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى (AI) يمكن اختيار أفضل مزيج من الجسيمات النانوية ومواد التشحيم ثم التحقق من صحتها معمليا. فى سياق هذا المشروع، سنبدأ بتقييم لنماذج الذكاء الاصطناعى الحالية ونختار الأنسب منها للعثور على أفضل تركيبات زيوت التشحيم النانوية، ومن ثم نعمل على تطوير وتدريب نموذج للذكاء الاصطناعى باستخدام البيانات المتاحة من الدراسات المنشورة سابقًا، وتجربة تركيبات مختلفة من زيوت التشحيم النانوية لتحقيق أفضل أداء وأخيرًا التحقق من صحة نتائج النموذج من خلال القياسات المعملية على الثلاجات المنزلية.

ويتناول المشروع الخامس:

تحسين إنتاج الطاقة المتجددة من عملية الهضم المشترك للنفايات والحمأة بناءً على آفاق الاقتصاد الحيوى الباحث المشارك: أستاذ مساعد محمد إبراهيم العلم – قسم هندسة الأشغال العامة – هندسة المنصورة بقيمة تمويل: 142476 دولار مشترك بين جامعة عين شمس وجامعة المنصورة.

يهدف المشروع إلى تطوير نظام معالجة بيولوجية (هضم لاهوائي) مشترك لكلا من حمأة الصرف الصحى والمخلفات الزراعية فى وجود خلية كهربية ذات جهد منخفض وغشاء للتبادل الأيونى يعمل على استخلاص غاز الهيدروجين مما يعمل على انتاج كثيف ونقى للهيدروجين يمكن استغلاله كمصدر للطاقة النظيفة ومن جهة أخرى يتم التخلص من المخلفات الزراعية ذات قابلية التحلل البيولوجى المنخفضة والتى كان يتم التخلص منها عن طريق الحرق المكشوف وينتج عنها مشاكل بيئية وصحية جسيمة. علاوة على ذلك يمكن استخدام مخلفات الهضم اللاهوائى كمصدر للأسمدة العضوية مما يمثل ميزة اقتصادية وبيئية أخرى.