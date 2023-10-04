تعرف على موانع التخطى الخاطئ للحد من نزيف الدماء على الأسفلت

كتب عبد الرحمن سيد

حذرت الإدارة العامة للمرور من عادات خاطئة يقوم بها سائقى السيارات أثناء القيادة، بسبب التخطى الخاطئ على الطرق، ولكى يتم الوقاية من الحوادث ، توجد حالات لا يجوز فيها التخطى و منها :

1-إذا كان مدى الرؤية غير كافى يمنع التخطى.

2-إذا كانت السيارة تسير بسرعات عالية تجنب عملية التخطى

3-إذا كان اتجاه المرور المقابل لا يسمح بإتمام عملية التخطى بأمان كامل لكل أطرافه ولمستعملى الطريق

4-فى التقاطعات وعلى خطوط السكك الحديدية وعلى الكبارى وفى الأنفاق يمنع التخطى

5-فى حالة توقف عدد كبير من السيارات بسبب وجود إشارة أو بسبب عرقلة المرور

6-يمنع التخطى فى المنحنيات والمنعطفات والمرتفعات والمنحدرات والطرق الزلقة وتقاطع الطرق والميادين وبالقرب من ممرات عبور المشاة

7- لا يجوز أن يتخطى السيارات بعضها بعضاَ خارج المدن إلا إذا كان ذلك لا يؤدى إلى عرقلة المرور بالطريق

8-فى الأماكن المحظور فيها التخطى مع وجود علامات أو إشارات المرور أو طبقاً لتعليمات المرور

9-لا يجوز لمركبات النقل العام للركاب ومركبات النقل أن يتخطى بعضها بعضاً داخل المدن لمنع الحوادث

10- يمنع التخطى فى حالة وجود مسارات محددة بخطوط طولية على الطريق