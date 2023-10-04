تحذير رواد المطاعم البريطانيين من تناول أنواع من الأسماك بسبب تراجع أعدادها

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إنه تم تحذير رواد المطاعم البريطانيين من تناول المزيد من أنواع الأسماك بسبب انخفاض المخزون في المياه من بينها أسماك البلوق.

وأوضحت الصحيفة أنه تم منح واحدة فقط من كل ثماني مصايد أسماك في المملكة المتحدة المركز "الأخضر" للاستدامة في الإصدار الأخير من دليل الأسماك الجيدة. وأوضحت الصحيفة أنه من بين 337 مصايد أسماك برية حول الجزر البريطانية المدرجة في القائمة، والتي تعدها جمعية الحفاظ على البيئة البحرية ويتم تحديثها مرتين سنويا، تم اعتبار 13% فقط منها خيارات مستدامة جيدة. ويصنف نظام جمعية الحفاظ على البيئة البحرية مصايد الأسماك على أنها نوع من الأسماك أو المحار من منطقة معينة يتم صيدها بطريقة معينة.

وتم وضع تصنيفات لون الكهرمان على 62% من مصايد الأسماك في البلاد، ما يعني أنها كانت خيارات مقبولة ولكن هناك حاجة إلى تحسينات. وقد ترك ذلك ربع مصايد الأسماك في المملكة المتحدة في الفئة الحمراء ويجب على المستهلكين تجنب هذه المصادر. يشير اللون الأحمر إلى وجود مخاوف بيئية كبيرة لا يمكن لأي عمل موثوق التخفيف منها.

ومن بين الأسماك التي تم تخفيض تصنيفها في التحديث الأخير للدليل، سمكة البلوق من جنوب غرب المملكة المتحدة، والتي أعيد تصنيفها من اللون الأصفر إلى اللون الأحمر. لا ينبغي الخلط بينه وبين سمك البلوق، الذي يوجد عادة في أصابع السمك، فسمك البلوق هو سمكة بيضاء أخرى أصبحت المفضلة لدى الطهاة الذين يبحثون عن خيار أكثر استدامة لسمك القد والحدوق.

وقالت جمعية الحفاظ على البيئة البحرية أنه بعد سنوات من سوء الإدارة، انخفض مخزون سمك البلوق في منطقة القناة البحرية وبحر سلتيك ولم يعد صيدًا مستدامًا. وقالت المنظمة: "يشير التقييم الجديد إلى أنها استنفدت بشدة ويجب ألا يكون هناك أي صيد".

ومن بين الأسماك الأخرى التي انزلقت إلى المنطقة الحمراء سمك موسى الذي تم صيده بشباك الجر من القناة الشرقية، والقريدس من بحر الشمال، وقاروص البحر من غرب اسكتلندا.

ومع ذلك، تمت ترقية سمك البوري في بحر الشمال من اللون الأحمر إلى اللون الأصفر، بعد أن أظهرت البيانات السكانية الجديدة وجود مستويات صحية داخل تلك المياه.

وقالت شارلوت كومبس، مديرة دليل الأسماك الجيدة في جمعية الحفاظ على البيئة البحرية "مع بقاء غالبية تقييمات المملكة المتحدة في الدليل على اللون الكهرماني، فمن الواضح أن المملكة المتحدة لم تفِ بعد بالتزامها بتحقيق الاستدامة ذات المستوى العالمي في مصايد الأسماك. في هذا التحديث الأخير، حصل 12 تقييمًا إضافيًا للأسف على تصنيفات حمراء. إن الإدارة العاجلة والمحسنة لمصايد الأسماك أمر ضروري من أجل بحارنا."