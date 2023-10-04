انتهاء إصلاح كسر خط مياه قطر 800 مم بالعياط وإعادة فتح المياه

كتبت – مرام محمد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، الانتهاء من أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بخط مياه قطر 800 مم بطريق 53 المريوطية بالقرب من مدخل قرية بمها مركز العياط.

وأكدت الشركة أنه تم فتح المياه وإعادة الضخ بعد نهو أعمال الإصلاح لتصل تدريجياً لقرى: "بمها، اللشت، السعودية، أبو العباس، الناصرية، كفر طرخان، القطوري، كفر جرزا، الرقة، جرزا".

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة أعلنت حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 800 مم بطريق 53 المريوطية بالقرب من مدخل قرية بمها مركز العياط.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح في أقرب وقت ممكن.

وأشار رئيس مياه الجيزة، إلى أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.