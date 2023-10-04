اليوتيوبر محمد ممدوح عن انتصارات أكتوبر: لابد أن نوقن أننا أمام عمل عظيم

كتب أحمد عرفة

قال اليوتيوبر محمد ممدوح، إن جيلنا لم يحضر حرب أكتوبر وكنا نريد معرفة ماذا قال الكتاب الغربيين عن حرب أكتوبر، ثم نجد أنهم يسردون معلومات خاطئة حول أن قتلى إسرائيل كانوا بالمئات وليس بالآلاف وأن الجرحى كان عددهم قليل، ودخلنا لمرحلة التضليل الإعلامى .

وأضاف خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالا باليوبيل الذهبى لانتصارات حرب أكتوبر :"ذهبنا لمقالات عدة نستغرب أن الكاتب لا يخطأ في معلومة خاطئة فقط ولكن يغير ملومات أساسية عن الحرب ويغير الرواية كلها، والتضليل المعلوماتى أقوى شيء هو التغطية الخاصة به، وكتاب آخرين يستشهدون بتلك المقالات الخاطئة ".

وتابع: "لم نكن أمام مقالة أو جريدة ولكن عمل درامى يؤثر على المشاهد ويوصل له الحكاية كلها ليصدقها ويتم الإنفاق عليه من دول لتضليل المعلومات عن حرب أكتوبر، والعمل الدرامى يذهب للسوشيال ميديا والمؤثرين ومن يبحثون عن معلومة يستندون لهذا العمال الدرامى، وهناك أساليب لزرع معلومات مضللة".

وقال: "نحن أمام جندي مصري متفرد بشخصتيه لا يوجد جندي في العالم لديه أهرامات ومعابد يكشف فيها أجداده انتصاراتهم، وهناك من يسعون لتشويه تاريخنا وتوصيل للجيل الجديد أنهم لم يفعلوا شيء، ونحن أمام عمل عظيم ولابد أن نوقن أننا أمام عمل عظيم ".