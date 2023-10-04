اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:43 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تختتم بعزف السلام الجمهورى

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:14 م
الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تختتم بعزف السلام الجمهورى ختام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اختتمت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي تعقد بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزف السلام الجمهوري.

Ads-october
 

حرب أكتوبر

حرب اكتوبر

انتصار اكتوبر

انتصارات أكتوبر

ذكرى انتصارات اكتوبر

حفلات ذكرى اكتوبر

نصر اكتوبر

الندوة التثقيفية

عيد القوات المسلحة

القوات المسلحة

6 أكتوبر



الموضوعات المتعلقة

الرئيس السيسي: جيل أكتوبر أثبت أن لمصر فى كل عصر رجالا قادرين على صون الوطن

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:08 م

الرئيس السيسي: 6 أكتوبر حولت فيه مصر الجرح وآلامه إلى طاقة عمل عظيمة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:06 م

إسعاد يونس: البيان العسكرى بانتصارنا فى حرب أكتوبر ملأ مصر بالزغاريد

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:03 م

غدا.. البريد إجازة رسمية بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:00 م

اسعاد يونس : الشعب المصري شاف بلده بعد نصر أكتوبر فى أزهى صورها

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 08:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة