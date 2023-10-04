الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تختتم بعزف السلام الجمهورى

إبراهيم حسان

اختتمت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي تعقد بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزف السلام الجمهوري.



