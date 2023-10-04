الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تختتم بعزف السلام الجمهورى

اختتمت فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة التي تعقد بمناسبة مرور 50 عاما على نصر أكتوبر المجيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعزف السلام الجمهوري.
الندوة التثقيفية للقوات المسلحة تختتم بعزف السلام الجمهورىالأربعاء، 04 أكتوبر 2023 09:14 م
ختام الندوة التثقيفية للقوات المسلحة
إبراهيم حسان
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