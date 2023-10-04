الموافقة على إقامة 18 مشروعا استثماريا جديدا فى مراكز البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة على إقامة عدد 18 مشروعا استثماريا فى مجالات مختلفة، تتنوع ما بين التصنيع والإنتاج الحيوانى وتعبئة وحفظ الحاصلات الزراعية والأسمدة والزيوت النباتية، وتعمل على توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة.

وأشارت إلى أن البحيرة محافظة كبيرة جاذبة للاستثمار ولديها كافة المقومات الاستثمارية والبيئة الخصبة بما تملكه من آفاق واعدة وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين الجادين.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن المحافظة حريصة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وخطة الدولة المصرية للنهوض بالاستثمار، وذلك من خلال عقد لقاءات دورية مع المستثمرين وتفعيل الزيارات الميدانية للمناطق الصناعية، وذلك لمتابعة احتياجاتها أولا بأول وسماع مطالب المستثمرين والاستجابة لهم بما يعود بالنفع على الصالح العام.

يذكر أن أهم المشروعات التى تم الموافقة عليها من قبل لجنة الاستثمار بالبحيرة هى:

- مشروع إنتاج حيواني بوادي النطرون علي مساحة 2500 م2 بتكلفة استثمارية تتجاوز 6 مليون جنيه ويوفر 10 فرص عمل.

- مشروع إنتاج داجني بوادي النطرون على مساحة 10000 م2 بتكلفة استثمارية بلغت 5 مليون جنيه ويوفر 5 فرص عمل.

- عدد 4 مشروعات فى مجال تخليل وعصر الزيتون بوادي النطرون على مساحة 13 ألف متر، بتكلفة استثمارية بلغت 24 مليون جنيه وتوفر عدد 135 فرصة عمل.

- إقامة 5 منافذ بيع مبيدات وأسمدة ومخصبات زراعية ومعدات وآلات زراعية على مساحة 2500 م2 بمركز أبو المطامير لتوفير 20 فرصة عمل بتكلفة إجمالية بلغت مليون و250 ألف جنيه.

- محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة 2000 م2 بالرحمانية لتوفير عدد 20 فرصة عمل وبتكلفة بلغت 7 مليون جنيه.