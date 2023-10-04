المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الحشيش بسوهاج

سوهاج – عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "م.ش" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش وإحراز سلاح نارى بدائرة مركز ساقلته بسوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023 بدائرة مركز ساقلته عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز ساقلته مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وأن المتهم بترويج بضاعته على عملائه من الشباب وأصحاب الكيف وتم القبض عليه وبحوزته 15 قطعة من الحشيش كانت معدة للبيع وسلاح نارى محلى الصنع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.