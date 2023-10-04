المشدد 3 و15 سنة لراعى أغنام و2 آخرين لحيازتهم 85 طربة حشيش فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة كل من المتهم "ت.ع.ع" بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه عما أسند إليه، في التهمة الأولي والحبس 6 أشهر وغرامة ألف جنيه عن التهمة الثانية السلاح الأبيض، والسجن المشدد 3 سنوات لكل من " ع.ع.م" و " ع.ع.ف" وغرامة خمسون ألف جنيه عما أسند إليهم، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، والزمتهم بالمصاريف الجنائية، لاتهامهم بحيازة المواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 15724 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العامرية اول ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مكافحة المخدرات ، الي قيام كل من " ت.ع.ع" راعي اغنام و " ع.ع.م" مبيض محارة و " ع.ع.ف" عامل بالاتجار في المواد المخدرة ، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط وتفتيش شخصهما ومسكنهما ، ونفاذا لتنفيذ القرار انتقلت قوة أمنية الي مكان تواجدهم وابصرت المتهم الأول ممسكا جوال بلاستيكي ويرافقة المتهمان الثاني والثالث ،فاسرعت القوة بضبطهما واستخلاص الجوال من يد المتهم الأول ، اللي أنه استعمل القوة والعنف وأخرج من طيه ملابسه سلاح أبيض مطوة وأشهرها في وجه القوة إلا أنها تمكنت من ضبطه واستخلاص السلاح ،وبفض محتويات الجوال تبين أنه يحوي علي عدد 83 طربة حشيش وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وهاتف محمول ،وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته علي طربة حشيش ومبلغ مالي ،وبتفتيش المتهم الثالث عثر على طربة حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي ،وبمواجهتما أقر بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع وهاتفي المحمول للاتصال بعملائهم ،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق ،التي قررت إحالتهما الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .