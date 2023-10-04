اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 01:12 م
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المرور تحرر 69 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:33 م
المرور تحرر 69 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة حملة أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ إيهاب المهندس

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (69564) مخالفة مرورية متنوعة .. من بينها (17132) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط (676) مخالفة السير بدون تراخيص، و(18) مخالفة موقف عشوائى، و(1391) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و (14) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

 


مخالفه مرويه

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