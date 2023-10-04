المحاكم × 24 ساعة.. المشدد لسكرتير بتهمة الرشوة وتأجيل محاكمة المتهمين بخلية العجوزة

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، ولعل ابرزها تأجيل محاكمة المتهمين بخلية العجوزة للمرافعة، وتأجيل محاكمة قهوجي بتهمة الخطف.



خطف أجلت أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة ، محاكمة نجار وعامل جراج لاتهامهما بخطف قهوجي وإجباره بالتوقيع علي 7 إيصالات أمانة، بمنطقة بالوراق.



ابني بيتك قررت المحكمة الاقتصادية، تأجيل معارضة محمود عبدالشافي وشقيقه في حكم حبسهما 3 سنوات، عن جرائم النصب العقاري بما يجاوز المليارى جنيه، تحت مسمى مشروع "ابنى بيتك"، لجلسة 19 أكتوبر.



خلية العجوزة قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر اليوم، تأجيل محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة"، لجلسة 9 أكتوبر الجاري للمرافعة.

رشوة

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، سكرتير جلسة بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من وظيفته، وذلك لاتهامه بتزوير أوراق رسمية بها أحكام قضائية لمتهمين في قضايا مختلفة، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة صحيحة، لحصول المتهمين علي البراءة وإخلاء سبيلهم والهروب من القضايا المنسوبة إليهم.