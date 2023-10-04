اليوم السابع
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الكشف على 1691 مريضاً فى قافلة علاجية بميت يعيش فى الدقهلية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:31 ص
الكشف على 1691 مريضاً فى قافلة علاجية بميت يعيش فى الدقهلية جانب من القافلة
الدقهلية - محمدالحبشي

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وجه الدكتور شريف مكين  وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية  الاثنين والثلاثاء 2، 3 اكتوبر 2023 في قرية ميت يعيش مركز ميت غمر وذلك تحت اشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل، حيث تم توقيع الكشف على1691 مريضاً وضمت  12 عيادة  منهم (انف واذن– 2 أطفال  - جراحة - جلدية - تنظيم  أسرة ) متنقلة والباقي داخل الوحدة. فضلاً عن معمل طفيليات وأشعة x ray.
 
وقد  جاء بيان القافلة كالتالي: 
باطنة261، أطفال 215، جراحة 192، أنف وأذن 147 ، جلدية 167، رمد 143،أسنان 198، عظام 245، نسا و تنظيم أسرة  123، كما تم إجراء عدد 253 تحليلاً مختلفاً  للمرضى،  105 حالة أشعة عادية  وموجات صوتيه فضلاً عن فحوصات  لـ 134مريضا ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم   وتحويل 29 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم و اصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة 
 
من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية ، و  106حالة استبيان مؤكداً على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم
 
يأتي ذلك بناءًا على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة
 
 
 
 
أعمال القافلة
أعمال القافلة

الكشف الطبي علي مواطن
الكشف الطبي علي مواطن

توعية المواطنات
توعية المواطنات

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي

جانب من اعمال القافلة
جانب من اعمال القافلة

صرف العلاج المجاني
صرف العلاج المجاني

عيادة أطفال
عيادة أطفال

فحص طفل
فحص طفل

فحص وتخليل عينات
فحص وتخليل عينات

قافلة طبية متكاملة
قافلة طبية متكاملة

مخازن الأدوية_1
مخازن الأدوية_1

 

 


قوافل طبية

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