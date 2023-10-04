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القوات المسلحة تكرم أبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية مع بدء الدراسة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 10:40 ص
القوات المسلحة تكرم أبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية مع بدء الدراسة القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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قامت القوات المسلحة بتكريم عدد من أبناء الشهداء ومصابى العمليات الحربية فى بداية العام الدراسى الجديد، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، كما نظمت عدداً من الزيارات المنزلية لأسرهم، وذلك بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية بمختلف محافظات الجمهورية وفاء لذكرى أبطال القوات المسلحة الذين ضربوا أروع الأمثلة فى التضحية والفداء لتظل سيرتهم العطرة مبعث فخر فى سجلات التاريخ. 
 
من جانبهم، عبر أبناء وأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية عن سعادتهم البالغة ، مؤكدين أن بطولات آبائهم خير دافع لهم لإستكمال مسيرة حب الوطن، كما قدموا الشكر للقوات المسلحة التى تقدم كافة أوجه الرعاية والدعم الكامل لهم فى كافة الأوقات.
 
يأتى ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على مشاركة أبناء وأسر الشهداء والمصابين فى مختلف المناسبات عرفاناً بما قدموه لوطنهم.
 
 

القوات المسلحة

اسر الشهداء

حرب اكتوبر

٦ اكتوبر



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