القبض على 3 عاطلين لاتهامهم باحتجاز صديقهم بسبب خلافات مالية فى عين شمس

كتب عبد الرحمن سيد

نصب 3 عاطلين كمينا لصديقهم حتى يتم احتجازه داخل شقة سكنية ملك أحدهم حتى يتمكنوا منه، للحصول على أموالهم التي أخذها منهم، ولم يستطيعو الحصول عليها من قبل، وبعدما فكروا في مكيدة له، احتجزوه وتعدوا عليه، ولكن كان المفاجأة بقفزه من طابق سكنى بمنطقة عين شمس، ونقل على أثرها إلى المستشفى وبدلا من الحصول على أموالهم تم إيداعهم حجز القسم، بتهمة التعدى واحتجاز شخص ومحاولة قتله.

وقرر 3 عاطلين الحصول على أموالهم من صديق لهم حاولوا معه أكثر من مرة بشتى الطرق ولكن لم يفلح ايا منهم، حتى قررو احتجازه في محاولة أخيرة منهم فقاموا بتدبير مكيدة له بعزومة على العشاء، وحينما وصل إلى المكان، فوجئ بهم يطالبونه بأموالهم التي حصل عليها منهم، فنشبت بينهم مشادة، تطورت إلى مشاجرة، حينها اقترب من شرفة الطابق الثانى وسقط منها مصابا.

أسرع المتهمون إلى الشارع، وعثروا عليه فاقدا الوعي، فاعتقدوا أنه فارق الحياة، مما دفعهم للهرب، وأبلغ الأهالي رجال الشرطة الذين حضروا إلى مكان البلاغ، وبتكثيف الجهود و فحص كاميرات المراقبة والاستماع الى شهود العيان تم معرفة المتورطين في الحادث فشكلوا فريق بحث، وتم القبض على المتهمين معترفين بكامل تفاصيل الواقعة.

وكانت مديرية أمن القاهرة، ضبطت 3 أشخاص لقيامهم بالتعدى على عامل، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بسقوط شخص من علو إحدى العقارات بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع المُبلغ عامل مقيم بالعقار محل البلاغ قرر بسقوط أحد الأشخاص"غير معلوم لديه" من الطابق الثانى بالعقار محل البلاغ، وحدوث إصابته وأمكن تحديد المصاب وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون مصاب بكدمات وجروح متفرقة بالجســم "لا يمكن استجوابه".

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المصاب كان بصحبة كـل مـن 3 عاطلين بالشقة سكن أحدهم فى وقت مُعاصر لحدوث الواقعة، وبإستهداف الشقة المُشار إليهــــا تبين عدم تواجد سالفي الذكر، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبمواجهتهـــم، اعترفوا بإستدعائهم للمجنى عليه للشقة محل الواقعة لحل خلافات مالية بينهم، ولدى حضوره حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة تعدوا خلالها عليه بالضرب بالأيدى، فقام على إثرها المصاب بالتوجه نحو شرفة الشقة والقفز منها مُحاولاً الهرب مما نتج عنه إصابته المنوه عنها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.