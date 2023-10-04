العثور على جثمان شاب مذبوحا فى الشارع بإحدى قرى الشرقية

تكثف مباحث الشرقية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شاب مصاب بجرح قطعي نافذ بالرقبة بقرية بديرب نجم بالشرقية.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، بلاغا من أهالى قرية اكوه مركز ديرب نجم بالعثور على جثة شاب فى أحد شوارع القرية مذبوحا.

انتقلت على الفور قوات الشرطة إلى القرية حيث أشرفت على نقل الجثة بمرفق الإسعاف إلى مستشفى ديرب نجم المركزى وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثة وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها والتصريح بدفنها، وتكثيف تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.