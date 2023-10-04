السجن المشدد 3 سنوات لتاجر هيروين فى منشأة القناطر

كتب أحمد إسماعيل

عاقبت محكمة جنايات الجيزة متهم بالاتجار فى الهيروين بمنشأة القناطر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وجاء فى أمر الإحالة فى القضية رقم 2569 لسنة 2023 جنايات مركز منشأة امبابة المقيدة برقم 1543 لسنة 2023، أن المتهم في يوم 26 فبرايرالماضي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر محافظة الجيزة أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا علي النحو المبين بالأوراق.

وشهد معاون مباحث مركز منشأة القناطر أن تحرياته دلت على أن المتهم بحوزته ويحرز كمية من المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً - وعليه فقد استصدر ادنا من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم حال تردده على دائرة المركز لضبط ما يحوزه من مواد مخدرة ونفاذا لهذا الأذن فتمكن من ضبط المتهم حال تواجده بموقف السيارات وبتفتيشه عثر داخل شنطة جلد على عدد تسعة وتسعين لفافة تحوي كل منها كميه من مسحوق الهيروين المخدر وبمواجهته للمتهم بما أسفر عنه الضبط اقر بإحرازه للجوهر المخدر المضبوط في غير الأحوال المصرح بها قانونا.