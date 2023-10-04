السجن المشدد 10 سنوات لشقيقين متهمين باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، الأربعاء، بمعاقبة شقيقين بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بإحراز سلاح نارى واستعراض القوة تجاه أحد الأشخاص، بدائرة مركز ساقلته.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2023، بدائرة مركز ساقلته عندما وجهت النيابة العامة للمدعو ( ف . ح) وشقيقه (ا.ح ) عامل إحراز سلاح نارى وذخيرة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف قبل المجنى عليه " ع. م.ح "، وبث الرعب فى نفسه وتكدير أمنه، وإطلاق أعيرة نارية، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.