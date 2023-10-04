الرئيس الفلسطينى: استقلال إسرائيل كذبة كبيرة

وكالات

صرح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بان استقلال إسرائيل "كذبة كبيرة"، متسائلا "عمن استقلت؟ من الذي كان يحتل دولة اسرائيل حتى تحتفل بذكرى تخلصها من هذا الاحتلال".

وتابع: "ولكن ما الذي حصل؟ حصل استقلال دولة اسرائيل. وأخيرا وبعد ضغوط وبعد نشاطات لا حدود لها تم الاعتراف بالنكبة، لمرتين، وتم إحياء ذكراها في الأمم المتحدة في 15 أيار، وسنحيي ذكراها مرة أخرى في كل عام".

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن استقلال إسرائيل كذبة كبيرة، وقال: "وأسأل سؤالا بسيطا: عندما تقول اسرائيل إنها تحتفل بعيد استقلالها.. هي استقلت عن من؟ يعني من الذي كان يحتل دولة اسرائيل حتى تحتفل بذكرى تخلصها من هذا الاحتلال.. هذه كذبة كبيرة".

وأكد عباس، أن "شعبنا البطل والمناضل سيبقى صامدا في أرضه وأرض أجداده، وسنواصل العمل من أجل نيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله".

كما أعرب عن "فخره بالجالية الفلسطينية في كل أنحاء العالم، التي تتحمل مسؤولياتها الوطنية وترفع راية فلسطين والحرية لفلسطين، وتتمسك بالرواية الفلسطينية".