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الرئيس الفلسطينى: استقلال إسرائيل كذبة كبيرة

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 04:00 ص
الرئيس الفلسطينى: استقلال إسرائيل كذبة كبيرة الرئيس الفلسطينى محمود عباس
وكالات

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صرح رئيس دولة فلسطين محمود عباس، بان استقلال إسرائيل "كذبة كبيرة"، متسائلا "عمن استقلت؟ من الذي كان يحتل دولة اسرائيل حتى تحتفل بذكرى تخلصها من هذا الاحتلال".

وقال عباس خلال افتتاحه المنتدى الوطني الثامن "الحياة الرقمية والابداع"، الذي عقد الثلاثاء: "وقعت النكبة وتفرق الشعب وخرج أكثر من نصف هذا الشعب من دياره: 950 ألفا، ليس 800 ألف، وليس 600، وليس 700، وإنما 950 ألفا، وكانت هذه هي النكبة التي أنكرها العالم، كل هذه المذابح التي حصلت في فلسطين، 51 مذبحة في الـ48، وإبادة 537 قرية عن بكرة أبيها، وخروج 950 ألفا من ديارهم، ولم تحصل هناك نكبة!!".

وتابع: "ولكن ما الذي حصل؟ حصل استقلال دولة اسرائيل. وأخيرا وبعد ضغوط وبعد نشاطات لا حدود لها تم الاعتراف بالنكبة، لمرتين، وتم إحياء ذكراها في الأمم المتحدة في 15 أيار، وسنحيي ذكراها مرة أخرى في كل عام".

وشدد الرئيس الفلسطيني على أن استقلال إسرائيل كذبة كبيرة، وقال: "وأسأل سؤالا بسيطا: عندما تقول اسرائيل إنها تحتفل بعيد استقلالها.. هي استقلت عن من؟ يعني من الذي كان يحتل دولة اسرائيل حتى تحتفل بذكرى تخلصها من هذا الاحتلال.. هذه كذبة كبيرة".

وأكد عباس، أن "شعبنا البطل والمناضل سيبقى صامدا في أرضه وأرض أجداده، وسنواصل العمل من أجل نيل شعبنا الفلسطيني حريته واستقلاله".

كما أعرب عن "فخره بالجالية الفلسطينية في كل أنحاء العالم، التي تتحمل مسؤولياتها الوطنية وترفع راية فلسطين والحرية لفلسطين، وتتمسك بالرواية الفلسطينية".


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