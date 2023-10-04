اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 05:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الرئيس السيسي يهنئ غينيا وكوريا وليسوتو بذكرى الاستقلال

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 04:23 م
الرئيس السيسي يهنئ غينيا وكوريا وليسوتو بذكرى الاستقلال الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ببرقية تهنئة إلى العقيد مامادي دومبويا الرئيس الانتقالي لجمهورية غينيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.


كما أوفد الرئيس السيسي ، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية غينيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.


كما بعث الرئيس السيسي ببرقية تهنئة مماثلة إلى يون سوك يول رئيس جمهورية كوريا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم التأسيس الوطني.


كما أوفد الرئيس السيسي ، محمد عادل مختار الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية كوريا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.


كما بعث سيادته ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك ليتسي الثالث ملك ليسوتو بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

 


الرئيس عبد الفتاح السيسي

مصر

غينيا

كوريا

ليسوتو



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