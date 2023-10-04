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الرئيس السيسي عن نصر أكتوبر: ما كنش حد تانى يقدر يعملها إلا الجيش المصرى

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 06:32 م
الرئيس السيسي عن نصر أكتوبر: ما كنش حد تانى يقدر يعملها إلا الجيش المصرى الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الجيش المصرى الوحيد الذى كان يستطيع الانتصار فى 73 قائلا: "كان عندى 13 سنة وفاكر كل حاجة اتعملت.. رأس العش والمدمرة إيلات وحريق الزيتية أى بيان اتقال كنت موثقه.. وجايب جرايده والكتب اللى اتكلمت عن اللى حصل".

أضاف الرئيس السيسي، خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر: "فيه مقالة واحدة من ضمن المقالات اللى اتكتبت ضمن خطة الخداع الاستراتيجى كتبها المفكر العظيم محمد حسنين هيكل.. كان بيتكلم فيها عن محاولات العبور والنتائج اللى ممكن تحصل.. كنت بقرأ كل المقالات اللى بتصدر عن الحرب والصراع وحرب الاستنزاف لو جبتهالكم وهى بقالها من أكتر من 52 سنة بعد السبعينيات وشوفتوها هتعرفوا قد إيه حجم القفزة.. والله لا أبالغ عشان أنا مصرى أو علشان أنا ظابط جيش.. ده مكنش ممكن حد تانى يعملها إلا الجيش المصرى فى الوقت ده".

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