الدولار يسجل أطول سلسلة ارتفاعات منذ عقود والذهب يواصل الهبوط

استمرت أسعار الذهب في الهبوط خلال تداولات اليوم الأربعاء للجلسة الثامنة على التوالي، وذلك بعد أن فشلت في تكوين قاع سعري والتوقف عن الهبوط خلال جلسة الأمس، وذلك بسبب البيانات الأمريكية التي زادت من قوة الدولار الأمريكي وعوائد السندات الحكومية التي سجلت مستويات قياسية.

تتداول أسعار الذهب الفوري وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1822 دولار للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى اليوم عند 1816 دولار للأونصة، يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب أمس بنسبة 0.3% وسجل أدنى مستوى منذ مارس الماضي عند 1815 دولار للأونصة ومنذ بداية الأسبوع انخفض الذهب بنسبة 1.4% ليفقد 26 دولار ليستكمل الهبوط القياسي الذي سجله خلال الأسبوع الماضي بنسبة 4% والذي فقد خلاله 77 دولار.

وحاول الذهب إيقاف الهبوط وتكوين قاع سعري عند هذه المناطق مستغل أخبار عن قيام البنك المركزي الياباني في التدخل بدعم الين في سوق العملات، بعد أن انخفض مقابل الدولار إلى 150 ين لكل دولار ليعمل هذا على الحد من مكاسب الدولار، ولكن سرعان ما انتهى تأثير هذا التحرك في أسواق العملات ليعود الدولار إلى الانتعاش مجدداً ليسجل أعلى مستوياته هذا العام متخطياً المستوى 107 وفقاً لمؤشر الدولار، وذلك بعد بيانات فرص العمل عن الاقتصاد الأمريكي خلال شهر أغسطس والتي أظهرت ارتفاع إلى 9.61 مليون وظيفة بأعلى من القراءة السابقة 8.92 مليون، وفق الرؤية التحليلية لجولد بيليون.

وحقق مؤشر الدولار ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.7% في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للأسبوع الـ 12 على التوالي في أطول سلسلة ارتفاع له منذ عقود، يأتي هذا بدعم من التوقعات باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

وساهم ارتفاع الدولار بشكل أساسي في دفع الذهب إلى استمرار الهبوط خلال تداولات الأمس، هذا بالإضافة إلى عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات التي ارتفعت وسجلت أعلى مستوى جديد منذ 2007 عند 4.884%.

ارتفاع عوائد السندات تزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي الذي يرتبط بعلاقة عكسية مع الذهب كونه سلعة تسعر بالدولار.

تنتظر الأسواق اليوم بيانات أخرى هامة عن الاقتصاد الأمريكي، حيث يصدر مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر سبتمبر ومن المتوقع أن يسجل 154 ألف وظيفة بأقل من القراءة السابقة 177 ألف وظيفة، كما يصدر مؤشر معهد التزويد لقطاع الخدمات عن شهر سبتمبر ومن المتوقع أن يظهر نمو قطاع الخدمات الأمريكي بقيمة 53.5 بأقل من النمو السابق عند 54.5.

يأتي هذا قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي عن الولايات المتحدة يوم الجمعة القادمة والذي يعد التقرير الأساسي والأهم لأداء قطاع العمالة، والذي يسهم في قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية بشكل أساسي.