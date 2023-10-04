اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الدولار الأمريكى يرتفع عالميا لأعلى مستوياته فى 11 شهرا

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 12:07 م
الدولار الأمريكى يرتفع عالميا لأعلى مستوياته فى 11 شهرا الدولار ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)

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ارتفع سعر الدولار عالميا أمام معظم العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، على خلفية بيانات قوية أظهرت زيادة فرص العمل فى الولايات المتحدة بشكل غير متوقع فى أغسطس الماضى، لتقترب من أعلى مستوى فى 11 شهر.

ووصل مؤشر الدولار إلى 107.34 في أحدث قراءة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.03 % إلى 1.20745 دولار، ليظل بالقرب من أدنى مستوى في سبعة أشهر، الذي سجله في الجلسة السابقة عند 1.20535 دولار، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الاقتصادية .

وتراجع الين الياباني اليوم الأربعاء، بشكل طفيف إلى 149.12 للدولار في التعاملات الآسيوية المبكرة، بعد أن قفزت نحو 2 % خلال جلسة أمس الثلاثاء، إلى 147.30، وهو ما جاء بعد تراجع الين إلى 150.165 للدولار، وهو أضعف مستوياته منذ أكتوبر 2022 .

ارتفع عائد السندات الألمانية خلال تداولات الأربعاء ليتجاوز 3% للمرة الأولى في أكثر من عقد زمني، في ظل عملية إعادة تسعير حادة تشهدها أسواق الدين العالمية

وقفز عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.01%، بعدما سجل في سبتمبر أكبر مكاسب شهرية هذا العام والتي بلغت حوالي 40 نقطة أساس
 

 

 


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