اليوم السابع
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الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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الخارجية الروسية: نحتج على المناورات اليابانية الأمريكية قرب حدودنا

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:00 م
الخارجية الروسية: نحتج على المناورات اليابانية الأمريكية قرب حدودنا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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أبلغت وزارة الخارجية الروسية احتجاجها للسفارة اليابانية بموسكو على خلفية المناورات اليابانية الأمريكية قرب الحدود الروسية.


وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء "إنه لا يجوز قيام طوكيو ودول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بنشاط عسكري بالقرب من حدود الشرق الأقصى لروسيا الاتحادية".


وأضافت "أنه تم تقديم احتجاج شديد أول أمس إلى السفارة اليابانية في روسيا فيما يتعلق بإجراء مناورات عسكرية يابانية - أمريكية واسعة النطاق في جزيرة هوكايدو على مقربة من حدود روسيا الاتحادية، بالإضافة لخطط لتنفيذ عدد من المناورات المماثلة في نهاية أكتوبر وديسمبر من هذا العام".


وتابعت "أن روسيا حذرت أكثر من مرة من أن السياسات غير المسؤولة لإدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا تضع اليابان على طريق التصعيد والتوتر الخطير في المنطقة".


وعلى صعيد آخر، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن موسكو مستمرة في تعزيز علاقاتها مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، على الرغم من العقبات التي تضعها الدول الغربية.


وأضاف ريابكوف - في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية "أن علاقاتنا مع دول أمريكا اللاتينية مستمرة في التقدم بعدد من المجالات، على الرغم من البيئة الجيوسياسية الصعبة".


وتابع "وصلت موسكو لمستوى جديد من الشراكة الاستراتيجية مع عدد من دول أمريكا اللاتينية، ونحن مستعدون للعمل سويا بشكل وثيق معهم في منصات متعددة الأطراف مثل الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ومنظمة البريكس".


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