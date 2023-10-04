البورصة: تنفيذ صفقة على شركة ساندوز للأدوية بقيمة 225 مليون جنيه

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة ساندوز مصر للأدوية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 25 ألف سهم بقيمة 225.5 مليون جنيه، وصفقة على شركة تك.ميرج مقاولون ومطورن بحجم تداول 10 آلاف سهم بقيمة 10 ملايين جنيه، وصفقة على شركة العاشر للتنمية والاستثمار العقاري بحجم تداول 468.2 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 660 ألف سهم بقيمة 251.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 77 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.353 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 461 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 60.5 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.25% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.46%، والعرب على 8.29%، واستحوذت المؤسسات على 26.01% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.98%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 19.9 مليون جنيه، 58.6 مليون جنيه، 19 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 1.1 مليون جنيه، 37.2 مليون جنيه، 59.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 19873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 23791 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 8318 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3735 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 5546 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 1.80% ليغلق عند مستوى 5378 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1416 نقطة.