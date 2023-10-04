الإسكندرية تقدم مليون و731 ألف خدمة صحية مجانية خلال"100 يوم صحة"

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية أنه قد بلغ إجمالي الخدمات الصحية المقدمة في إطار الحملة القومية100 يوم صحة، مليوناً و731 ألفا 885 خدمة صحية، تشمل الخدمات الوقائية (التطعيمات وخدمات صحة البيئة والأغذية) والمبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية وخدمات تنظيم الأسرة والثقافة الصحية والإعلام والتربية السكانية.

وذلم تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وفي إطار متابعة انتهاء الحملة القومية، 100 يوم صحة، التي بدأت في الخامس والعشرين من شهر يونيو واستمرت لمدة 100 يوم متضمنة تكثيف جميع الخدمات الصحية العلاجية والوقائية بجميع المقرات الثابتة بالإضافة للفرق المتنقلة المنتشرة في كافة أرجاء المحافظة.

كما تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية للصحة العامة لـ441 الفاً 454 مواطن واستفاد من خدمة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية (القولون- الرئة-البروستاتا-عنق الرحم) 116 الف 33 مواطن.

و قد بلغ إجمالي التردد على القوافل العلاجية 95 الفاً 366 و إجمالي المنتفعات من خدمات تنظيم الأسرة 171 الفاً 37 سيدة و بلغ عدد متلقي التوعية من خلال فرق الثقافة الصحية 207 الفاً 465 مواطن بالإضافة إلى 72 الفاً 24 من خلال فرق ندوات الإعلام و التربية السكانية.

كما تم تقديم خدمات التطعيم لعدد 347 الفاً 800 طفل والمرور على 3802 منشأة غذائية وسحب 4972 عينة من الأغذية والمشروبات، كما تم المشاركة في إقامة 10 فاعليات توعوية وترفيهية ورياضية بالإسكندرية والساحل الشمالي لنشر الوعي الصحي والتوعية بالخدمات المقدمة من خلال الحملةو كذلك جذب المترددين والمصطافين للمشاركة في المبادرات الرئاسية للصحة العامة.

وتم عمل اسبوع مكثف للتوعية بمبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية عن طريق فرق التثقيف الصحي التي نشرت المعلومات الصحية السليمة بين أكثر من 15 الف مواطن وكذلك عمل ورش عمل للأطباء و ندوات لفرق العمل المشاركة في المبادرة بكل مراحلها.